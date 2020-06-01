櫃買中心今（1）日表示，燦星旅股票（2719）、驊訊股票（6237）自6月2日起預收款券，燦星旅股票為每四十五分鐘撮合一次，驊訊股票為每五分鐘撮合一次。

燦星旅股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自6月2日起10個營業日（到6月15日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每四十五分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

驊訊股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自6月2日起10個營業日（到6月15日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

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