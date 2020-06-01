為分享台灣防疫模式，行政院副院長陳其邁晚間表示，行政院利用大數據，已完成建置透過AI遠距關懷的健康回報系統、防止社區傳播的社交距離，以及新版的電子圍籬系統，雖然暫時沒有迫切需求，但我們已開放這些程式碼給全世界其他國家使用。

陳其邁在臉書表示，本土連續50天零確診，感謝全國人民攜手努力防疫！自去年12／31傳出新冠肺炎病例、台灣率先登機檢疫開始，政府也在維護民眾健康及隱私的前提下，利用科技防疫，讓防疫更加便利、到位。

他說，從過年期間，將健保資料庫與入出境資料勾稽，即時知道患者旅遊史及風險；鑽石公主號、磐石艦等群聚感染事件後，去識別化掌握電子足跡，提醒可能的接觸者，並掌握感染風險。

陳其邁提及，行政院也與 Taiwan AI Labs 合作，利用AI人工智慧，做武漢肺炎X光影像分析、老藥新用找出可能的用藥，成立病毒實驗室國家隊，完成台灣大數據病毒資料庫建置，與國際分享台灣病毒流行樣態，做流行病學追蹤。

他表示，雖然我國疫情已經逐漸趨緩，但行政院利用大數據，已完成建置透過AI遠距關懷的健康回報系統、防止社區傳播的社交距離，以及新版的電子圍籬系統，雖然暫時沒有迫切需求，但我們已開放這些程式碼給全世界其他國家使用，並已提供歐美多國我們科技防疫的經驗。

(中時 )