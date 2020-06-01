悶了快兩個月，酒店公關重回職場，酒店再現熱鬧景象。（盧金足攝）

台中市府宣布酒店、舞廳有條件開放，全市有82家業者1日恢復營業，酒客重新上門。（盧金足攝）

台中市府宣布「有條件」解封台中酒店與舞廳等營業場所，很多業者都迫不及待的恢復營業。（盧金足攝）

台中市警察局與市府全面抽查公共安全及防疫措施執行情形。（盧金足攝）

歷經52天暫停營業，台中市1日晚間有82家酒店、舞廳業恢復營業，華燈初上，業者在店車口放鞭炮慶祝，喜迎酒客重新上門，台中市警察局第六分局雷厲風行，防疫上緊發條，晚上10點多與市府稽查小組到金錢豹、金悅富、海派與金紫爵等知名酒店、舞廳稽查；此外，由於日前發生台北錢櫃KTV火災，經發局長張峯源親自率隊稽KTV，要求防疫與公安都要確實，保障消費者安全。

因應新冠肺炎疫情發展，中央4月9日宣布酒店、舞廳暫停營業，台中市府超前部署、率先加嚴，市長盧秀燕當時也宣布，台中除了酒店、舞廳之外的其餘八大特種行業，實施「

實名制」，違者將裁罰3000元至1萬5000元，讓防疫加嚴加密，共同對抗疫情。

台中市計有91家酒店、舞廳暫時停業，隨著疫情趨緩，很多業者紛詢問，何時可以復業？生活漸恢復正常，酒店、舞廳業者與工作人員，在休息52天後都想趕快「拚經濟」。

市長盧秀燕強調，酒店、舞廳有條件開放，台中市有91家酒店、舞廳等特種行業，申請復業要備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等，市府並有聯合小組，由經發局主政，會同其他局處進行審查，順利自6月1日起復業。

疫情逐漸平穩，台北、台南、高雄等地酒店陸續解禁，台中市政府防疫不鬆懈，經審慎評估，宣布「有條件」解封台中酒店與舞廳等營業場所，很多業者都迫不及待的要恢復營業。

張峯源指出，申請復業業者需備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等三類文件，自5月25起向經發局提出申請，文件齊備符合規定者，最快可自6月1日起復業，台中市91家酒店、舞廳等特種行業，計82家提出申請。

衛生局強調，除配合中央流行疫情指揮中心之「防疫新生活」指引，市府要求業者落實實名登記制、量測體溫，並於場所內提供洗手設備或乾洗手消毒液、公告營業空間容留人數、場所內所有人員均應戴口罩或保持社交距離，業者若未遵守，將依《傳染病防治法》處3000元至1萬5000元罰鍰，最重可處歇業處分。

都發局表示，依《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》規定，視聽歌唱、觀光(視聽)理髮(理容)場所、按摩場所、三溫暖場所、舞廳、舞場、酒家、酒店等類似場所，應完成公共安全檢查簽證。消防局表示，業者應提出消防安全檢查合格證明等文件。

市府表示，舞廳、酒店、酒吧及有提供陪侍服務的特定行業復業後，市府經發局、衛生局、都發局、消防局、警察局等相關局處所組成之聯合稽查小組，將全面抽查公共安全及防疫措施執行情形，若查獲業者違反規定，則廢止復業許可，業者須於1個月後始得再行申請復業。

(中時 )