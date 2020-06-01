現在臉書廣告多，不少網友都曾看過一些「一頁式廣告」，這當中又有很多動人的「小農故事」來吸引目光，但這些都是詐騙廣告。一名網友就在PTT上透露，這些是中國大陸來的劣質品，包裝成台灣產品高價賣出，十分可惡。

原PO今(1)日在PTT八卦版上貼出不少臉書上的「台灣小農廣告」截圖，他表示，這些全是假的，中國大陸的產品偽裝成台灣產品的假廣告。

原PO說明，這些廣告抓到台灣人的心態，只要打上了台灣製，再加上一個動人故事，就能吸引目光，但這些產品只要在淘寶網站以圖搜圖，都可以發現原產地是中國大陸，且產品在淘寶的價格僅要100多台幣的仙楂，詐騙廠商卻賣將近1000台幣。

至於為何知道是來自中國大陸？原PO解釋，詢問對方客服一些台灣人才知道的問題，像是提供080開頭的電話請客服查詢，客服就會迅速回應查不到此筆訂單，但080開頭的電話只要是台灣人的話，都會知道是客服專線。

原PO警告，這類廣告已經佔滿網路，日常用品買到劣質品就算了，但食品吃下去了根本查不到，危害到了國人健康，且同時還傷害了台灣小農的商譽。他呼籲大家，千萬別在不知名網站購買商品，尤其是這種一頁式廣告。

(中時電子報)