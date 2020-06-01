經過疫情，大陸房市逐步回暖，諸葛找房數據研究中心6月1日發布數據顯示，今年5月，100個重點城市二手住宅市場均價為每平方米1萬5208元（人民幣，下同），較上月上漲0.41％，漲幅擴大0.08個百分點，也比去年同期上漲1.33％，漲幅擴大0.27個百分點。

具體來看，從漲跌城市數量來看，5月二手住宅市場均價上漲城市59個，較4月增加4個，平均漲幅1.31％，漲幅擴大0.06個百分點；下跌城市40個，較4月減少3個，平均跌幅為1.15％，跌幅擴大0.33個百分點；持平城市1個，較4月減少1個。

從上漲情況來看，漲幅較大的城市以長三角經濟圈、東北和西北區域的二、三四線城市為主；其中，銀川以4.84％的漲幅居首，贛州和南通分別以4.70％和4.49％的漲幅位居二、三；從跌幅情況來看，跌幅較大的城市主要以環渤海、珠三角經濟圈和中部區域的二、三四線城市為主。

分城市等級來看，5月一線和三四線城市按年按月都上漲，二線城市則按年按月均下跌；總體來看，一線和三四線城市市場均價均已超過去年同期；其中，一線城市5月二手住宅市場均價為每平方米61279元，較上月上漲1.19％，按年變化來看，較2019年5月上漲0.85％，其中深圳年漲幅最大，為6.53％，北京則下跌，跌幅為4.49％。

二線城市市場均價為每平方米18044元，比上月微跌0.07％；其中，較上月下跌城市16個，上漲城市16個；按年來看，較去年同期下跌0.57％，按年跌幅擴大0.11個百分點。

三四線城市市場均價為平方米11586元，比上月上漲0.60％，漲幅擴大0.14個百分點；其中，比上月下跌城市數量23個，上漲城市數量41個；按年變化來看，比去年同期上漲3.04％，漲幅擴大0.35個百分點。

(旺報 )