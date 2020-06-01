「療癒系創作新星」艾力克班傑明（Alec Benjamin）有著「音樂說書人」的稱號，數位串流量加總大破20億，極具特色的嗓音和充滿個人風格的音樂創作吸引許多音樂人，包括約翰梅爾（John Mayer）、CP查理（Charlie Puth）、防彈少年團BTS的成員朴智旻Jimin等人推薦，更被紐約時報評價為「難辨雌雄，高亢又奇特於無形」。艾力克在5月29日發行首張個人音樂敘事專輯《我眼中的世界 These Two Windows》，用音樂剖析平凡人生，撫平歌迷心底的傷疤。

艾力克班傑明出道6年，醞釀許久的首張專輯《我眼中的世界》終告問市，艾力克說道：「我相信雙眼是靈魂的兩個窗口，透過這兩個視角，查看各樣事物與這世界。」從美國一路到歐洲，艾力克努力不懈的實現音樂夢想，也看到週遭發生在自己和別人身上的事情，這些真實體驗都成為專輯10首歌的靈感來源。

艾力克談及專輯收錄的單曲〈Oh My God〉時，坦言自己曾經對音樂失去熱情，「我就覺得，天啊，我到底在做什麼？」直到他冷靜下來，才又轉念一想：「音樂一直是我最熱愛的事情，如果活著連最愛的事情都不去做了，那該怎麼辦？」於是他寫下了〈Oh My God〉，希望能夠鼓勵到與他有類似困境的人們。

相當關心各類議題的艾力克班傑明，因為看到日前美國發生的示威事件，在生日5月28日當天許下「希望仇恨和種族歧視能夠消失」的生日願望；而他不久前也表示很想念現場演出的舞台，希望疫情能盡快過去，早日與歌迷相見。

艾力克班傑明首張個人音樂敘事專輯《我眼中的世界 These Two Windows》中，開場的〈Mind Is A Prison〉，交替些許說唱方式，娓娓道來生活中的許多煩惱，總讓人困在思緒牢籠裡，找尋能夠逃脫的機會，逼近4000萬串流量；再造千萬串流量的〈Demons〉，空心吉他的舒爽撥奏中，挑出潛藏內在的心魔，直到遇見可以救贖寬容的人為止。

加入電子合成器、變聲效果器與R＆B律動配置的〈Oh My God〉，一旁弦樂的潤飾，動聽破表；散發清新民謠氣息的〈The Book Of You ＆ I〉，還釋放淡淡的鄉村元素，卻乘載一段16歲時的失敗戀情；大破7000萬串流量的〈Jesus In LA〉，是以自身追尋歌唱夢想的歷程而撰寫之歌；善長Acoustic架構的〈Must Have Been The Wind〉，探討令人傷心不已的家暴故事。專輯現已全面發行。

(中時 )