「療癒系創作新星」艾力克班傑明(Alec Benjamin)有著「音樂說書人」的稱號,數位串流量加總大破20億,極具特色的嗓音和充滿個人風格的音樂創作吸引許多音樂人,包括約翰梅爾(John Mayer)、CP查理(Charlie Puth)、防彈少年團BTS的成員朴智旻Jimin等人推薦,更被紐約時報評價為「難辨雌雄,高亢又奇特於無形」。艾力克在5月29日發行首張個人音樂敘事專輯《我眼中的世界 These Two Windows》,用音樂剖析平凡人生,撫平歌迷心底的傷疤。

艾力克班傑明出道6年,醞釀許久的首張專輯《我眼中的世界》終告問市,艾力克說道:「我相信雙眼是靈魂的兩個窗口,透過這兩個視角,查看各樣事物與這世界。」從美國一路到歐洲,艾力克努力不懈的實現音樂夢想,也看到週遭發生在自己和別人身上的事情,這些真實體驗都成為專輯10首歌的靈感來源。

艾力克談及專輯收錄的單曲〈Oh My God〉時,坦言自己曾經對音樂失去熱情,「我就覺得,天啊,我到底在做什麼?」直到他冷靜下來,才又轉念一想:「音樂一直是我最熱愛的事情,如果活著連最愛的事情都不去做了,那該怎麼辦?」於是他寫下了〈Oh My God〉,希望能夠鼓勵到與他有類似困境的人們。

相當關心各類議題的艾力克班傑明,因為看到日前美國發生的示威事件,在生日5月28日當天許下「希望仇恨和種族歧視能夠消失」的生日願望;而他不久前也表示很想念現場演出的舞台,希望疫情能盡快過去,早日與歌迷相見。

艾力克班傑明首張個人音樂敘事專輯《我眼中的世界 These Two Windows》中,開場的〈Mind Is A Prison〉,交替些許說唱方式,娓娓道來生活中的許多煩惱,總讓人困在思緒牢籠裡,找尋能夠逃脫的機會,逼近4000萬串流量;再造千萬串流量的〈Demons〉,空心吉他的舒爽撥奏中,挑出潛藏內在的心魔,直到遇見可以救贖寬容的人為止。

加入電子合成器、變聲效果器與R&B律動配置的〈Oh My God〉,一旁弦樂的潤飾,動聽破表;散發清新民謠氣息的〈The Book Of You & I〉,還釋放淡淡的鄉村元素,卻乘載一段16歲時的失敗戀情;大破7000萬串流量的〈Jesus In LA〉,是以自身追尋歌唱夢想的歷程而撰寫之歌;善長Acoustic架構的〈Must Have Been The Wind〉,探討令人傷心不已的家暴故事。專輯現已全面發行。

