非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，引爆全美各地爆發示威活動，而蘋果、微軟、優步、星巴克與耐吉等多家企業也表態聲援抗議行動，不僅推文譴責暴力與種族歧視，更以捐款或製作廣告等方式表達立場。

為了表達對於「弗洛伊德之死」的不滿，推特將官方帳號背景換成黑色、圖像從經典藍鳥換為黑鳥，並在自介欄位添加「黑人的命也是命」（#BlackLivesMatter）的標籤。

谷歌則在首頁下方寫道「我們支持種族平等，以及所有追求此目標的人」，而旗下影音網站YouTube更捐出100萬美元，用以「解決社會不公」。

蘋果執行長庫克周日更率先表態向員工發布備忘錄，呼籲大家建立「更好、更公平的世界」，同時重申公司十分看重黑人員工的價值。

微軟執行長納德拉表示「對此事件深感遺憾與同情」。星巴克執行長強森在內部備忘錄譴責種族不公，並呼籲所有人溝通對話。

優步執行長科斯羅薩西則宣布，公司捐出一百萬美元給司法平等倡議會（EJI）等團體，希望支持他們推動社會改變。

(工商 )