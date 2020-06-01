位於廣島縣的尾道市立美術館因新冠肺炎疫情休館兩個月後，經常到大門口欲闖關的黑貓「小健」又來報道，牠見到經常趕牠走的警備員時，立刻躺下來撒嬌，這一幕在推特上掀起話題。

尾道市立美術館5月24日在推特上寫著，「好久不見的合照！等好久了，喵！」，並附上躺在美術館大門前地上的小健以及戴著口罩的警備員的合照。小健看似認出他來，還到跟前向他撒嬌。這則推文至6月1日已有近2200次轉推，近9300人按讚。

小健是美術館附近的餐廳養的貓，2017年3月因為舉辦有關貓的展覽，小健也準備要進場時，被警備員擋在門外，美術館方面在推特上介紹了這段插曲後，讓小健一舉成名，之後只要推出「貓與警備員的攻防」推文就會引起話題。

《朝日新聞》報導，小健每次想闖關都正好是警備員馬屋原定雄值班時。美術館人員指出，美術館有兩扇門，小健5月20日進了第1扇門就坐了下來，因為當天馬屋原不在，牠似乎就放棄了。

(中時電子報)