張國榮生前唯一監製的電影《夜半歌聲》即將重返大銀幕，他為電影創作的同名歌曲〈夜半歌聲〉曾吸引華晨宇、鄭棋元、徐均朔、徐潔兒等多位歌手翻唱致敬。就在他逝世17週年之際，Youtube點擊破億的新生代創作歌手蔡佩軒也cover電影主題曲，她有別張國榮低音吟唱的方式，並加入鋼琴編曲和流行音樂唱腔來重新詮釋，立刻吸引粉絲滿滿迴響。

蔡佩軒第一次聽到〈夜半歌聲〉時，覺得充滿韻味，「雖然是首時間距離我很久的歌，但詞和曲及唱法，給我一種浪漫又帶著淡淡悲傷的感受，張國榮以一種吟唱的方式，讓歌曲更為特別。」她決定只以鋼琴來改編，「鋼琴帶著古典感，用流行音樂的唱腔去唱，我覺得會有不一樣的火花。」蔡的父母也是張國榮的粉絲，讓她翻唱起來也更謹慎用心。

因為張國榮的詮釋極具個人魅力，讓蔡佩軒格外有壓力，「一開始我不確定是不是要照著張國榮的方式來唱，因為張國榮創作的這首歌有一種單純的感覺，後來還是決定以歌聲展現歌曲澎湃激昂的一面。」

蔡佩軒說：「只有鋼琴加上歌聲，越簡單越難唱，因為原版的低音低到很低，所以我也有再特別編排，設計點綴音，最後完成的成果我自己也很喜歡。」歌曲上傳後，她動人的全新詮釋果然受到歌迷的喜愛，回響滿滿。她表示唱完這首歌，讓她對電影也充滿了好奇，「我很愛看音樂劇，《夜半歌聲》的故事靈感也是來自我很喜歡的作品《歌劇魅影》，讓我也很想進戲院觀賞。」《夜半歌聲》將於6月5日上映。

(中時 )