2020全國少年盃足球錦標賽今天在台中朝馬足球場由學校六年級組揭開序幕，來自全國共251支隊伍，要在為期一個月的競爭寫下屬於球隊的榮耀。

今年全國少年盃足球錦標賽原定4月2日到19日舉行，受到新冠肺炎疫情影響被迫延後，中華民國足球協會這段期間積極與中央流行疫情指揮中心、教育部體育署、地方縣市政府和參賽球隊溝通，在配合中央防疫政策及確保所有參賽小球員和工作人員安全的前提下，設法讓賽事能夠舉行。

經過多次協調、努力，2020全國少年盃足球錦標賽終於可以在6月1日到7月12日舉行，且為了配合防疫政策的不便，及賽程延長造成預算暴增，中華足協義無反顧讓賽事能順利舉行，足協也感謝中央流行疫情指揮中心、教育部體育署、地方政府和全體參賽球隊的支持與諒解。

2020全國少年盃足球錦標賽將於6月1日至7月12日間在台中朝馬足球場舉行，相關進場辦法足協將配合中央流行疫情指揮中心和地方政府隨疫情發展修正，最新消息第一時間公布於足協官網和中華足協競賽網，賽事結果也於每日於官網公告，敬請持續鎖定官網。

(中時 )