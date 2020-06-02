永豐餘工紙董事長異動 彭振洋屆齡退休 00:252020/06/02 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永豐餘（1907）今（ 1）日代子公司公告工紙事業高層人事異動，由於永豐餘工紙董事長暨總經理彭振洋屆齡退休，改由永豐餘投控總經理蔡維力接任永豐餘工紙董事長，另由永豐餘工紙副總經理吳添旺接任永豐餘工紙總經理。 同時，永豐餘造紙揚州公司董事長原為彭振洋，改由永豐餘造紙揚州公司總經理黃進成擔任，總經理一職則由副總經理葉佳峰升任。 (工商 ) #永豐餘 #永豐餘工紙 #董事長 #總經理 #彭振洋 也許您會感興趣 財經熱門新聞 比5奈米狂！台積電大客戶討武器 有望甩開英特爾 - 財經 如果英國不用華為 它會付出什麼代價 - 財經 不只美陸戰火！本周美股還有3大未爆彈 - 財經 散戶小心！台股4闖失敗 專家曝最大敗筆 - 財經 台積電砸3000億 搶進封測市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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