永豐餘（1907）今（ 1）日代子公司公告工紙事業高層人事異動，由於永豐餘工紙董事長暨總經理彭振洋屆齡退休，改由永豐餘投控總經理蔡維力接任永豐餘工紙董事長，另由永豐餘工紙副總經理吳添旺接任永豐餘工紙總經理。

同時，永豐餘造紙揚州公司董事長原為彭振洋，改由永豐餘造紙揚州公司總經理黃進成擔任，總經理一職則由副總經理葉佳峰升任。

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