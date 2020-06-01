電影《決戰最前線》找來23歲英國男星阿薩巴特菲爾德（Asa Butterfield）主演，他當年10歲即獲得英國獨立電影獎最佳新人獎提名，並接著與名導馬丁史柯西斯合作，演出橫掃奧斯卡11項提名的《雨果的冒險》，近期更憑Netflix影集《性愛自修室》人氣水漲船高。

出道多年的阿薩巴特菲爾德形容，《決戰最前線》的拍攝環境可說是他見過最慘烈、最臭的一次，不僅得面臨下大雨滿地泥濘、臭氣熏天的場地，還得親自下場一起動手挖戰壕，搞得全身濕濕黏黏、滿身爛泥。這讓阿薩巴特菲爾有感而發表示：「我們勞動完還可以回家洗熱水澡，躺在舒適的床上休息，但當年的那些士兵卻是真的必須24小時全年無休守在這裡，忍受這樣惡劣的生活品質，這種辛苦是現在的我們不能相提並論的。」

《決戰最前線》為求真實，爆破場面來真的。（天馬行空提供）

巴特菲爾德也坦言，自己學生時期不喜歡上歷史課，因此在接拍《決戰最前線》前，對於這段一戰歷史的認識並不深。這次為了電影，他做了許多功課，甚至覺得整個拍攝過程，彷彿上了一堂別具意義的歷史課。導演桑迪比（Saul Dibb）表示，為了能讓演員和觀眾都更能感受當時戰火的恐怖，片中所有戰爭場面都沒有使用電腦特效，而是要求演員通通來真的，「我們將炸藥以最近的距離在大家面前引爆，然後一鏡完成！我要求演員們用盡全力朝向爆炸的地點奔跑，才得以真實捕捉他們被砲灰搞得灰頭土臉，最終筋疲力盡以及絕望的真實表情。」對於導演的認真要求，巴特菲爾德也表示，片場真的大家都拍到筋疲力竭，也因此整個劇組的感情相當融洽、團結。

《決戰最前線》是英國參與第一次世界大戰百年紀念活動的一部分，由擅長拍攝古裝歷史劇的桑迪比執導筒，集結英國中年、壯年、青年演員，共同還原1918年這段悲壯歷史。全片以一名年輕、滿懷抱負、初上戰場的青年少尉的報到揭開序幕，從他的觀點出發，帶領觀眾一窺戰場上的將領和士兵們的勇敢、壓力與揮之不去的恐懼。電影將於6月12日在台上映。

(中時 )