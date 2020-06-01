5月上旬以來，大陸和印度軍隊在兩國邊境對峙，局勢看似很緊張。對此，大陸外交部表示，目前局勢總體是穩定的、可控的，中印關於邊界問題的外交、軍事溝通渠道是暢通的。

最近，印度軍隊在中印邊境加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔大陸邊防部隊正常巡邏執勤，意圖單方面改變現狀。大陸邊防部隊同時加強現場應對和邊境地區管控。雙方對峙至今已超過25天。

美國《防務新聞》1日引述軍事消息人士稱，衛星圖像顯示，中印雙方正在將重裝備和武器運往拉達克（Ladakh）東部地區。雙方在實控線沿線持續對峙，印度旁遮普省地方官員5月31日表示，印度不想要一場戰爭，並警告中國，「現在不是1962年」。1962年中印爆發邊界衝突，印軍慘敗。

針對當前陸印邊境地區局勢，大陸外交部發言人趙立堅6月1日在例行記者會上，有記者提問，印度防長辛格接受採訪稱，印不會讓自己在中印邊境衝突中「尊嚴受到傷害」，中方對此和當前局勢有何評論？

趙立堅表示，中方在邊界問題上一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力于維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區的和平穩定。

他說：「目前中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印關於邊界問題的外交、軍事溝 通渠道是暢通的。相信雙方通過談判協商，可以妥善解決兩國間問題。」

對於陸印邊境情勢升溫，上海復旦大學南亞專家杜幼康1日指出，在國際形勢急劇變化的情況下，中印雙方領導人都明白兩國關係在戰略高度上 的重要性和穩定性。總體來說，邊境的小摩擦不太會影響兩國關係的整體發展大局，不會讓中印邊界局勢失控。

(中時 )