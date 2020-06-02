渣打銀行（中國）有限公司（下稱渣打中國）1日消息指出，業界第一檔以女性消費為主題的公募基金將於近期發行，該基金由博時基金管理管理公司（下稱博時基金）發行，渣打中國獨家代銷，這也是大陸投資市場首次明確出現女性消費這個領域。

《中國新聞網》報導，據了解，得益於近年來線上經濟的高速發展，在新冠肺炎疫情期間，大陸消費者迅速將線下消費轉移到線上，而作為消費主力的女性更是展現出可觀的購買力。京東大數據研究院《2020女性消費趨勢報告》顯示，疫情期間「宅家」女性在多個品項的成交額增幅明顯。

然而，市場上現有的消費類基金主要集中在白酒和家電領域，對於女性較為關注的護膚美容、母嬰、線上娛樂等板塊的投入較少，在此背景下，此次推出的女性消費主題基金根據大陸女性及其家庭的的消費習慣，深度挖掘並選取了相關的投資主題和股票，涵蓋可選消費、醫療健康和TMT（科技、媒體和通訊）等領域的企業。

渣打中國財富管理部董事總經理梁大偉表示，隨著A股納入MSCI，且權重不斷增加，大陸資本市場越來越受到國際市場關注和認可。深耕大陸多年的渣打十分看好大陸國內市場的發展，並在布局上逐步加碼境內投資產品的比例。同時，渣打也關注到消費版塊復甦和上升的潛力，以及「女性消費」成為新興投資主題的可能性，在此背景下，渣打代銷由博時基金管理的大陸國內首檔女性消費主題基金，為大陸投資者開拓更多符合本地需求的創新型產品。

博時基金副總裁徐衛指出，此次博時基金推出的首檔女性消費主題基金，不僅填補了市場上女性消費版塊的空白，更是後疫情時代基金產品的一次創新。

(旺報 )