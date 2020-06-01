威力彩又槓龜 下期頭獎上看6.6億元 23:282020/06/01 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 除威力彩頭獎上看6.6億元外，台彩端午節加碼也開始了，今彩539的頭獎從800萬元上調至1000萬元。(台彩提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今晚開獎，頭獎又再度槓龜；台彩表示，威力彩已經連32槓，預估下期銷售金額達1.4億元，頭獎累積將上看6.6億元，若由1人獨得，將是威力彩今年最高單注獎金的幸運兒。 根據台彩網站公告，威力彩第109000044期第1區中獎獎號，依大小排序分別為01、04、13、19、21、25，第二區為08。 (中時 ) #威力 #頭獎 #槓龜 #幸運兒 #獎金 也許您會感興趣 財經熱門新聞 大陸中科院碳基半導體 突破3奈米 - 財經 比5奈米狂！台積電大客戶討武器 有望甩開英特爾 - 財經 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 不只美陸戰火！本周美股還有3大未爆彈 - 財經 三星急出貨聯發科樂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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