威力彩今晚開獎，頭獎又再度槓龜；台彩表示，威力彩已經連32槓，預估下期銷售金額達1.4億元，頭獎累積將上看6.6億元，若由1人獨得，將是威力彩今年最高單注獎金的幸運兒。

根據台彩網站公告，威力彩第109000044期第1區中獎獎號，依大小排序分別為01、04、13、19、21、25，第二區為08。

(中時 )