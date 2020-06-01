《青春未知數》描述資優生艾莉在幫好友追女生時，自己也同時愛上了「她」。（Netflix提供）

每年6月份是「同志驕傲月」（Gay Pride Month），向來支持多元性向、族群平等理念的Netflix也推出「看見我們：國際同志驕傲月慶祝片單」。獲得金馬獎肯定的國片《誰先愛上他的》，金馬影后謝盈萱在丈夫過世後，慢慢認識丈夫心愛的另一個「他」，便與孩子展開一場認識父親的奇妙旅程。由台裔美籍導演伍思薇擔任編導的《青春未知數》，資優生艾莉在幫好友追他的暗戀對象時，自己也同時愛上了「她」。

好萊塢知名製作人萊恩墨菲的新劇集《好萊塢》打造出兼容多元性向、膚色的電影世界，展現出多元族裔的無窮創意及發展性，大大顛覆我們所知的歷史事實。曾獲艾美獎肯定的《豔放80》道出美國同志與跨性別族群在保守的80年代，努力抵抗歧視眼光、找尋自我綻放光芒的動人故事。

《好萊塢》打造出兼容多元性向、膚色的電影世界，展現出多元族裔的無窮創意。（Netflix提供）

青春校園電影《奇愛力克斯》中品學兼優的主角愛力克斯，雖然想把第一次獻給女友，卻發現自己內心念念不忘的竟是「他」。喜劇《我要開心》刻畫出人類如成癮般渴望被愛的奇妙心理。紀錄片《不能見光的愛》則揭開美國女性職業棒球員泰莉多納胡，長達七十年的愛情長跑故事。

近期受觀眾歡迎的真人實境秀中，也有許多感動人心的作品。勇於展現自我的《魯保羅變裝皇后秀》話題熱度居高不下，由5位同志主持人為素人帶來時尚大改造的《酷男的異想世界》也同樣受到全球觀眾歡迎，曾獲艾美獎肯定的知名同志主持人艾倫·狄珍妮絲，則在脫口秀《艾倫·狄珍妮絲：感同身受》裡幽默道出自己出櫃的回憶。

(中時 )