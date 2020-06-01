國立交通大學學生會在4、5日針對設籍高雄的學生，推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，時間恰在6日高雄市長韓國瑜罷免投票日前夕。搭車時須出示學生證+身分證，發車後直達高雄車站，重點是「免費」！

交大學生聯合會在臉書倡議，三不五時、愛要及時、開口說愛、讓愛遠傳，不分年級年齡，讓同學都能多回家陪家人！

不過此舉遭到杏仁哥檢舉，因本次罷免人只有一位，所以有反鄉投票的學生，恐涉及賄選。

蔡正元也大酸「厲害了，我的交大！」蔡政質疑，學生會這些錢那裡來？為什麼只有設籍高雄才補助？為什麼陪媽媽只能去高雄？

PTT網友表示，限高雄籍是真的有點誇張啦！也太明顯，整個不演！罷免就罷免，什麼陪媽媽，搞笑喔！高雄人不給錢就不會去看媽媽？大概這種意思。整個國家隊操作成這樣！真的是讀書讀到不會做人了，那就明講是投票專車，還陪媽媽哩？反正XX黨做什麼都對就好了！很多1450推文也認定是投票專車，錢是哪來的？

不過也有人支持「陪媽媽專車」，可以投不同意阿？有人逼你同意？回去反罷免不行嗎？回去挺韓不行嗎？北漂青年回家陪媽媽錯了嗎？

(中時電子報)