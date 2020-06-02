日前高雄高分院宣布前恆春鎮長盧玉棟當選無效定讞，屏縣府1日指派前九如鄉長許重慶代理恆春鎮長一職，而許就職時強調，代理的3個月間除穩定行政業務正常運作外，也將完成補選任務；但目前無人公開表態參選，鎮長補選一事在地方掀起熱議。

屏縣府指出，恆春鎮代理鎮長許重慶，現年60歲，曾任九如鄉公所秘書及鄉長，也且曾代理三地門鄉及鹽埔鄉鄉長，行政經驗豐富，因此借重其長才佐理恆春鎮，期盼政務順利推行。

「我會努力完成補選任務。」許重慶在就職典禮中說道，他到過恆春數百次，但還是首次以「鎮長」的身分來，不過他很清楚自己代理鎮長的職責，除穩定行政作業正常運作外，還身兼補選任務的重責，他絕對會盡力做到最好。

不過，恆春鎮長補選一事，至今未有人公開表態要參選，不管是當時與盧玉棟廝殺地最激烈的前議員張榮志，還是首次參政就贏得大家矚目的律師張怡，都不承認也不否認，至於坊間認為參選機會最高的現任議員陳文弘也三緘其口，這場補選戰已讓人霧裡看花。

(中時 )