文史工作者卓幸君蹲點牡丹鄉高士部落5年，她發現植物是部落文化的脈絡，部落長輩至今仍善用植物在生活所需上，近日與公所合作出版《與自然共生-高士部落民族植物應用智慧》，盼將文化傳承給後代子孫。（謝佳潾攝）

文史工作者卓幸君蹲點牡丹鄉高士部落5年，她發現植物是部落文化的脈絡，部落長輩至今仍善用植物在生活所需上，近日與公所合作出版《與自然共生-高士部落民族植物應用智慧》，盼將文化傳承給後代子孫。（謝佳潾攝）

文史工作者卓幸君蹲點牡丹鄉高士部落5年，她發現植物是部落文化的脈絡，部落長輩至今仍善用植物在生活所需上，近日與公所合作出版《與自然共生-高士部落民族植物應用智慧》，盼將文化傳承給後代子孫。（謝佳潾攝）

文史工作者卓幸君蹲點牡丹鄉高士部落5年，她發現植物是部落文化的脈絡，部落長輩至今仍善用植物在生活所需上，因此積極採集資料作記錄，而近日成功與公所合作出版《與自然共生－高士部落民族植物應用智慧》，並發送給部落128戶居民，盼將部落文化永流傳。

「植物的運用裡，有部落長輩的智慧。」卓幸君指出，原民的部落生活是典型的靠山吃山、靠海吃海，說他們與自然融為一體也不為過，所以植物更是部落文化的脈絡，在蹲點的5年間，部落長輩的各種植物運用讓她佩服不已，要與自然共生共存不是件簡單事。

她舉例，部落長輩會利用山芙蓉堅韌的樹皮作成繩索、獵人陷阱套索及編製成五年祭的刺球qapudrung（福球）等，此外，常見的莿竹、麻竹與長枝竹也都有用處，如竹編屋牆、水筒、踩高蹺、口笛及蝦簍等，這些不僅是傳統工藝再現，更是部落文化的展現。

她說，她會到高士部落蹲點，原是為協助地方發展生態旅遊，沒想到與部落文化健康站的長輩們接觸後，反成了「被協助者」，她在長輩身上發現太多寶物，於是帶著部落青年一同採集並記下部落傳統植物的應用方式，盼將文化傳承下去。

但她花2年時間完成採集後，卻苦無經費出刊，幸後來獲得牡丹鄉公所支持，不僅協助出書還免費送給高士部落128戶居民，鄉長潘壯志說，植物是牡丹族人的命脈之一，盼這本書讓族人一年四季都跟著自然生活而不虞匱乏。

(中時 )