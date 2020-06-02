大陸目前傳出和德國與韓國建立「快捷通道」，用以保障德國、韓國在大陸的企業能夠最快程度地復工復產；韓國總統文在寅也表示，「快捷通道」為全球設立典範。

根據《今日頭條》報導，大陸在疫情蔓延時頒布公告，暫停外國人入境手續，但是由於大陸境內的疫情已經獲得控制，因此對外國人入境進行調整，大陸為了保障外企的利益，想出了「快捷通道」的措施。

根據報導，新加坡、日本、法國、英國、意大利以及瑞士都與大陸達成了協議，彼此之間開通「快捷通道」，亦即為這些國家以商務為目的的民眾，提供乘坐包機進入大陸。

但是與大陸有緊密經濟關係的美國，並未開通「快捷通道」，主因為美國目前的疫情形勢仍舊嚴峻，完全不符合開通「快捷通道」的條件，盡管此前美國要求大陸通航，但是沒有得到大陸方面的同意。

大陸為了推動RECP，開通快捷通道的國家內也包含韓國跟日本，三國之間的關系本來可以更加密切，只是由於美國向日韓兩國施壓而造成了RECP的達成出現了一些問題，而後疫情時代正是推動RECP達成最關鍵的時候。

(中時電子報)