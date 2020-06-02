娛樂8點半》51歲「國民大叔」吳秀波過去以電影《北京遇上西雅圖》、電視劇《軍師聯盟》給人愛家怕妻的忠厚形象，就在事業攀升之際，2018年卻爆出和小20歲的女星陳昱霖搞婚外情7年，之後更被陳昱霖父母爆料設局害陳昱霖被抓，吳秀波可說人設崩壞。而他過去接受專訪就坦言害怕「親密關係」，不相信人和人之間可以有深層交流，難以交心的特質，或許早預言和結婚19年太太何震亞的互動。

吳秀波出道前曾嘗試許多職業，當過駐唱歌手、製片人、開過餐館，甚至曾當過女星劉蓓的經紀人，外型看來溫文儒雅的他對工作的目標十分明確，有人問他為何繞了一圈仍選擇當演員？吳秀波當時說：「這是一個做白日夢的行業，我之前也嘗試過一些其他的工作，但一直沒有成功。到現在為止，我知道我的生命裡，我能勝任的工作只有這一行」。

吳秀波因和湯唯合拍電影《北京遇上西雅圖》走紅。（圖／達志影像）

而吳秀波一炮而紅的，是與湯唯合演的電影《北京遇上西雅圖》，該片叫好叫座，不僅還拍了續集第二部，更為他奠定「國民暖男大叔」形象。他在跑校園活動時透露：「能讓觀眾喜歡的，是電影裡的故事和人物。而我僥倖是一個演員，本人並沒有戲裡角色那麼好」。

吳秀波也坦言，自己的個性和片中角色有很大差異，「其實我私下是個不大善於溝通的人，也不是浪漫型的，只能勤奮工作」，並指工作上是保守派，「電視劇更像一個吃苦耐勞的工作，演員的付出有時候能讓自己心安理得，但電影有時候更像一場熱鬧，生怕自己湊了熱鬧而沒有盡到力。」

個性老派的吳秀波，據說私下沒有朋友圈，直到2012年才換智慧型手機，過去受訪他曾字字珠璣的分享對感情和人際關係的看法，他不理解為什麼大家要發朋友圈，說寫信或發微信都好，都有明確的接收者，也能知道對方會不會回，但發朋友圈就像把訊息丟到大海，「發完了，你在那兒等著，夜裡好難受」。

對於人和人之間疏離感，吳秀波似乎有一套自己的哲學，承認有「親密關係恐懼症」，意指他認為人和人之間無法進行深層交流，因為人和人之間的價值觀完全不同，思考不同、邏輯不同，不可能進行準確交流，對於這份「孤寂感」，他認為可以跟自己的心靈溝通排解，比如說他曾在拍戲時跟導演吵架，隨後想到他曾安慰過受傷的兒子，於是把自己分成兩角，自己安慰撫平自己的憤怒，在腦海給自己個擁抱，一切便沒事了。

吳秀波被陳昱霖爆料搞婚外情7年。（圖／翻攝自吳秀波、陳昱霖木木微博）

給人沉穩形象的吳秀波，2018年卻重重跌了一跤，已婚19年的他被「小三」的女星陳昱霖爆料地下情7年，遭他無情拋棄，還傳出有未成年小四，過去他曾說：「我是一個不會說不的人，我記得形容那時候的男孩有3個詞叫『不主動、不拒絕、不負責』」，「來者不拒」的名句讓他從暖男一夕之間被貼上渣男標籤。

醜聞爆發後，吳秀波所上的節目通通被消影，電影、電視劇也被撤檔，陸媒傳出吳秀波要求陳昱霖交回被敲詐的1500萬人民幣（約台幣約6576萬台幣）就可撤告，但談判破局，後來陳昱霖父母還控訴吳秀波設局，以談分手費為由哄陳昱霖回北京，人剛到機場就被警方以勒索罪名逮捕，而吳秀波透過律師否認，但形象已跌到谷底，還傳賠了上億違約金，連主持人金星也跳出開罵，直說：「女的也不是什麼好貨色，但總不至於給人家弄進監獄吧！？就算陪你睡了七八年的妓女，也該付給人家錢吧！」引來許多網友大讚中肯。

(中時電子報)