非裔男子遭白人警察壓頸喪命引爆的全美抗議行動，已經進一步升級為暴力示威，美媒報導，對於美國總統川普應該如何回應這場全美大動盪，川普幕僚群陷入嚴重分歧，一派認為要拿捏分寸、避免激化，甚至有人建議發表全國演說，另一派則認定川普必須更強硬譴責暴亂，否則11月總統大選中將流失中間派選民。

非裔男子之死引爆全美各地示威抗議，美國總統川普砲轟左翼團體帶頭動亂。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸後喪命，引發全美多城市民眾上街抗議，連日來示威行動熱度未減，反而進一步升級成警民衝突，全美40座城市實施宵禁，白宮外圍也聚集抗議人士。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，抗議發生以來，川普至今對於如何回應各地動盪沒有明確、一致的策略，有時他說話謹守分寸，呼籲民眾冷靜，有時又在推特上展現本性，使用暴力語言痛斥「暴徒」。

CNN引述多名熟知內情的人士指出，幕僚群以及顧問們對於川普如何回應這次動盪，已經出現嚴重分歧。上周，川普在推特警告示威者「有搶劫就開槍」，此番話無疑是火上加油，進一步激化警民對立。

上月29日，川普的國內政策首席幕僚羅林斯（Brooke Rollins）建議針對抗爭行動做出審慎的回應，此建議也獲得包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）在內等多名幕僚認同，因為他們不希望川普再次因為說錯話挨轟。

不過也有其他幕僚認為川普應該要強力譴責民眾的暴力示威、洗劫行為，否則他可能在11月大選中失去郊區婦女等關鍵選票。

周日，福斯新聞台「福斯與朋友們」（Fox and Friends）節目主持人詹金斯（Griff Jenkins）甚至公開呼籲川普發表全國演說。對此，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）當日表示未排除川普全國演說的可能性。

(中時電子報)