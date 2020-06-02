【回憶殺】林青霞是70年代台灣當紅玉女女星，息影後雖然曝光度大減，仍是許多影迷心中的女神。不過，當年有位女星無論外貌或名氣，都和林青霞並駕齊驅，她就是林鳳嬌。

林鳳嬌出生貧苦，初中未畢業就得扛家計，19歲那年模仿甄珍的清純扮相受到外界注意，加上自身的獨特氣質和精湛演技，逐漸走紅演藝圈，1976年被導演李行相中，出演瓊瑤電影《碧雲天》女主角，憑著出眾外型和甜美笑容風靡全台、成為新一代的文藝片女神。

林鳳嬌的魅力當年風靡全台。（圖／微博）

1979年，林鳳嬌憑著《小城故事》榮獲金馬獎影后殊榮，同年《汪洋中的一條船》也得到演技最突出女主角獎，演藝事業攀上最巔峰，最紅的時期，不只打敗林青霞、被雜誌票選為觀眾心目中最喜愛的女星，連蔣經國都特地請8輛警車護航林鳳嬌，就為了與美人在圓山飯店喝茶。

1981年林鳳嬌初識成龍，隔年兩人在美國奉子成婚，婚後林鳳嬌順著成龍的意思淡出演藝圈，專心在家相夫教子，不過成龍忙於事業常不在家，林鳳嬌多年來獨自照顧兒子房祖名，房祖名成年後曾回憶：「我六年見了我爸六次，很小的時候，家裡的大房子裡，只有我、我媽還有保姆三個人，夜裡面，我常常能聽見我媽躲在她房間的衛生間里偷偷地哭……」短短幾句話就道盡林鳳嬌獨守空閨的苦。

林鳳嬌和成龍結婚38年。（圖／中時資料照）

結婚17年後，成龍和港姐吳綺莉爆出婚外情、生下私生女「小龍女」，還留下著名的金句「我只是犯了一個男人都會犯的錯誤。」林鳳嬌非但沒有離開他，反而安慰成龍：「你不用著急過來，我只想告訴你，只要你需要，我跟兒子隨時都會站出來支持你的。但是，你不要傷害到人家，我也是女人，我明白她的感受……」超出常人的包容心和體貼，讓成龍願意公開承認林鳳嬌，還立遺屬將自己所有財產歸給妻子。

直到現在，林鳳嬌和成龍相扶持38年，感情如膠似漆，去年林鳳嬌過66歲生日，成龍為了感謝林鳳嬌多年來的付出，原本不浪漫的他作風大改，七夕前特地向天王周杰倫邀歌，製作專屬歌曲〈謝謝一輩子〉獻給愛妻。

林鳳嬌今年將67歲。（圖／中時資料照）

(中時電子報)