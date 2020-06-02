他買足球半全場 這組合賠率驚人

運彩足球「半場/全場」是賠率相對高的一種玩法，可達20～30倍，如果再加上「過關組合」，有機會獲得更高倍數的獎金，3月初有位消費者投注560元，結果開心抱回36.7萬元獎金，今天就來跟大家分享一下。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

足球「半場/全場」的玩法是消費者可以就同一場足球比賽的「上半場結果」及「全場結果」〝一併〞投注，是一種既預測整場比賽結果又預測比賽過程的玩法，「上半場結果」有3種情形，分別是客勝、和局及主勝，「全場結果」同樣也有客勝、和局及主勝等3種情形，一併預測的可能結果就有9種情形(3X3＝9)，分別是「客勝/客勝」、「客勝/和局」、「客勝/主勝」、「和局/客勝」、「和局/和局」、「和局/主勝」、「主勝/客勝」、「主勝/和局」及「主勝/主勝」。

運彩足球半/全場9種可能結果。(台灣運彩提供)

如果大家進一步就這9種情形的賠率進行探討，可以發現一些眉角，譬如：「上半場強隊勝但整場卻是弱隊逆轉勝」的賠率往往是最高(30倍左右)，因為上半場強隊勝的情況下，弱隊要在比賽時間剩餘一半的下半場把分數追平甚至勝出的難度是高的，所以賠率往往可以高達30倍，反之上半場及全場都是強隊勝的可能性比較高，所以其賠率也就相對較低。

半全場玩法高賠選項說明。(台灣運彩提供)

「過關組合」是消費者可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…、「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合說明。(台灣運彩提供)

3/7有位新竹投注站的消費者選了7場認為上半場強隊會領先下半場弱隊會逆轉勝的足球比賽，鎖定「客勝/主勝」或「主勝/客勝」賠率相對高的選項進行「過關組合」投注，內容為「萊比錫Vs. 沃夫斯堡 「客勝/主勝」賠率30倍」、「西布朗維奇Vs. 斯旺西 「客勝/主勝」賠率32倍」、「米德斯堡Vs. 查爾頓競技 「客勝/主勝」賠率32倍」、「雷丁Vs. 伯明翰 「主勝/客勝」賠率32倍」、「女皇公園巡遊者Vs. 普雷斯頓 「主勝/客勝」賠率32倍」、「托特納姆熱次Vs. 班來 「客勝/主勝」賠率32倍」、「摩納哥Vs. 尼斯「客勝/主勝」賠率30倍」，「過2關」(C7取2)21個組合、「過3關」(C7取3)35個組合，共56個組合，每組合10元，合計投注560元。

投注560元抱回367,300元獎金。(台灣運彩提供)

比賽結果3場命中，其中過2關中3組抱回31,300元(10元X35X32＋10元X32X30＋10元X35X30=31,300元)，過3關的那1組最驚人賠率連續相乘高達33,600倍，抱回336,000元(10元X35X32X30=336,000元)，合計抱回367,300元獎金。

用560元抱回367,300元彩票。(台灣運彩提供)

隨著全球疫情趨緩，歐洲足球聯賽也陸續回歸，喜歡運彩足球投注的朋友們，也可參考這位消費者的投注眉角，也許下一個抱回大獎的就是你。

(中時電子報)