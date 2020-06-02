台灣夏日氣候潮濕悶熱，最近的你是否也有這樣的困擾？打開冷氣，傳來的不是清涼微風而是一股霉味！又或是經過漫長冬日，打開長久沒有清洗的冷氣，藏污納垢吹出來的風讓家人噴嚏打不停？原來只要簡單一妙招，不用拆解冷氣，就能10分鐘輕鬆、省錢解決大家的困擾。

本報記者帶著居家清潔達人深入社區解救地方媽媽開冷氣的困擾

居家清潔達人提到，普遍家庭在清潔冷氣時往往只著重於清洗濾網，卻不曉得濾網後面的「冷排」更會因為長期使用將戶外的灰塵、黴菌、塵蟎等等有害物質附著於此，長久下來除了容易導致冷氣效能不佳，不但沒有達到冷房作用還容易讓細菌等過敏因子散佈於家中。因此達人建議能夠3到5年請師傅進行冷氣深度保養，除此之外也能在家自行進行清洗。

「興家安速」免水洗冷氣清潔劑，具有獨特水刀設計

不像一般人想像的這麼麻煩，須將冷氣整體拆解或是特地花錢請師傅後才能進行深度清潔，居家清潔達人就分享了由興農集團玉美生技（股）公司從日本引進台灣的「興家安速」免水洗冷氣清潔劑，造福了許多家庭、租屋族甚至是許多公司行號。因為小小一罐免水洗冷氣清潔劑，可以省去許多傳統清潔冷氣上的不便！只需關閉冷氣電源後，朝向冷排上下噴灑，獨特的水刀設計，才有足夠力道清潔冷氣深處，成分包含抗菌劑、綠茶多酚與中性不傷機體的洗劑，冷排深層清潔後，更能有效節省電費，讓冷氣能夠延長壽命。

「興家安速」免水洗冷氣清潔劑擁有三種香味，原味、森林與花香，簡單輕鬆洗。

跟著居家達人的步驟，輕鬆解決了許多人的夏日困擾，「興家安速」免水洗冷氣清潔劑還有三種不同香味，原味、森林、花香，讓在使用的同時除了能增加冷氣效能與壽命，減少家中過敏原的產生，更能呼吸新鮮空氣！小小一罐免水洗冷氣清潔劑，輕鬆10分鐘DIY洗好冷氣，享受美好夏日！

(中時電子報)