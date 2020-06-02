美明尼蘇達州「非裔遭警活壓死」引起全美公憤，示威不僅從事發當地擴散至全國各大城市，警民衝突連連，讓許多大陸媒體藉此與去年香港「反送中」示威做比較，藉此暗諷美雙重標準。對此，國家安全顧問歐布萊恩表示，和平抗議仍是美國民主原則的基石，美國並不像獨裁國家的警察經常逮捕非暴力的示威者，故那些想藉此對美進行誹謗的其他國家，「是不會佔到便宜的」。

據美國廣播公司（ABC）報導，歐布萊恩（Robert O'Brien）5月31日接受訪問時表示，首先表示美國政府對於非裔佛洛伊德遭警方壓死表哀悼，認為這種事不應該美國發生，雖然他仍熱愛美國的執法人員，也承認仍有許多惡劣行為的警察需要剃除，但否認美國警察中有集體性的種族主義。

對於許多大陸媒體藉由美當前全國延燒的示威與去年香港「反送中」比較，藉此暗諷美國雙重標準，美國國家安全顧問歐布萊恩強調美國並不向獨裁國家，警察經常逮捕非暴力的示威者，故那些想藉此對美進行誹謗的其他國家，「是不會佔到便宜的」。

對於川普的「出現搶劫就開槍」，歐布萊恩也強調總統是希望降低示威的暴力行為，不希望人民藉此洗劫，並表示和平的示威者才是偉大的美國人，這與暴力行為有很大的差別，「這就是我們國家與許多極權國家的不同」。此外，他也表示進一步這次示威後，許多左派、右派以及其他激進主義份子以抗議作為掩飾，行動亂之實。

歐布萊恩說，和平抗議仍是美國民主原則的基石，且美國不像獨裁國家的警察，會隨意逮捕非暴力的反政府示威者，「這就是美國與其他國家不同的地方」；至於大陸、俄羅斯以及伊朗這些國家，企圖將美國示威抹黑，但這些動盪是在新冠疫情與隨後的失業經濟動盪造成的，「那些對美國誹謗的其他國家，是不會佔到我們便宜」的。

(中時電子報)