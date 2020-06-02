凱特與威廉要告上流社交聖經《TATLER尚流》雜誌

薩塞克斯公爵夫婦梅根和哈利高度重視隱私，為了反擊「扭曲、造假和無理入侵」的報導，先前已斷然宣佈，封殺《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）、《快報》（Express）和《鏡報》（Mirror）等4家英國媒體。

而他們的兄嫂劍橋公爵夫婦凱特與威廉雖然向來與媒體為善，但如今也受不了人身攻擊，決定要告上流社交聖經《TATLER尚流》雜誌。據《每日郵報》（Daily Mail）和《太陽報》（The Sun）報導，他們認為雜誌在名為「偉人凱瑟琳」（Catherine the Great）的文章中，刊登了一連串謊言。

他們極不尋常地向《TATLER尚流》發出存證信函，要求網站撤下凱特的這篇人物特寫。肯辛頓宮（Kensington Palace）已發出嚴厲聲明，說文章裡充斥著大量錯誤與不實陳述。此外，據說凱特夫婦對文章批評她家人、她教養孩子的方式，還有她的體重都很不悅。

(中時電子報)