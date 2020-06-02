新冠肺炎疫情爆發後，造成國內口罩搶翻天，台灣政府祭出「口罩實名制」，近日隨著疫情趨穩，口罩禁令6/1起解除，恢復自由買賣。開放後，口罩市價也都不同，有網友就好奇超商開放口罩預購後，就傳出一開賣口罩就被民眾搶購秒殺一空，這讓他納悶「現在台灣不是都0確診嗎？口罩預購怎麼還會秒殺？」問題一出來後，引起其他網友熱議造成此現象的真正原因。

管制5個月的口罩禁令6/1起解除，各通路可自由買賣醫療口罩，7-11首日下午開放民眾臨櫃預購，結果首波釋出的2.5萬盒，相當於125萬片口罩不到5分鐘就被掃光。

原PO在批踢踢上發文，「711今天下午三點開放預購整盒口罩，結果台北市、新北市預購秒殺，雙北711幾乎每家店都口罩預購額滿」。原PO超級困惑「現在台灣不是都0確診嗎？口罩預購怎麼還會秒殺？難道真的有人在囤貨？」

問題被PO出後，引起許多網友共鳴，有人就吐真相，「廢話，全世界疫情結束了？在台灣過太爽」、「買一盒放根本沒差。疫苗不知道多久」、「全球疫情還在持續，轉賣仔自然很好賺」、「要寄給國外的，我猜跟股票一樣有人想賺價差」、「買一盒放根本沒差。疫苗不知道多久才出來」，還有人突破盲點，「全台5000多間，就算準備50萬盒，一間也只分10」。

(中時電子報)