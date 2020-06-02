交通部去年核准汐止國1匝道增設案，新北市為紓解該地塞車問題，在今年初啟動「康寧街拓寬工程」，預計8月完工。（張睿廷攝）

交通部去年核定「國道1號汐止交流道增設南下入口匝道」計畫，新北市為讓匝道周邊保持交通順暢，於2月初啟動「康寧街拓寬工程」，將匝道旁的康寧街從10米拓寬成14米，2線增為4線道，8月完工，經費1億6750萬，侯友宜1日上午視察工程進度表示，康寧街拓寬只是增設國1匝道的第一步，未來還會陸續施作相關工程。

康寧街連結伯爵山莊、日月光等大型社區，是周邊數萬居民上下班的主要幹道，但該處無連結國道相關匝道，若要上高速公路，必須繞至國道南側再上交流道，尖峰時段天天塞，交通部去年提出解方，核准增設國1交流道匝道計畫。

侯友宜表示，經推估，未來增設匝道後，將有效紓解汐止塞車問題，因此市府相當重視此案，已要求各局處加速處理匝道增設相關工程。

侯友宜說，交流道增設原則規定匝道周邊必須保持交通順暢，拓寬康寧街便是增設匝道的第一步，完工後可加速推動高速公路匝道案，還能有效改善康寧街尖峰時段的壅塞情形。

新北市養工處指出，工程會將康寧街從10米擴寬成14米，2線道增為4線道，總長880米，並趁這次施工，改善周邊人行道、公共設施配置等問題。

養工處表示，現行工程為康寧街拓寬計畫第一期，待8月完工後，會在康寧街747號至541巷規劃第二期拓寬工程，同時改善當地排水箱涵設計，調整既有側溝排水斷面及人行道路。

養工處提到，工程案起點連峰街原有部分土地被居民占用，經多次協調，民眾皆已自行拆掉相關違建，康寧街拓寬工程結束後，將由交通部來著手規劃增設匝道案。

新北市議員張錦豪另外提到，市府應藉此機會改善畫南港至基隆段的右岸自行車道，在基隆河右岸透過江大橋懸掛車道連接左岸，完整規畫自行車專用道；工務局對此樂觀其成，但詳細施工方式仍須再研議，會於討論出方案後再向議員報告。

(中時 )