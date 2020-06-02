大陸今年力求實現「全面建成小康社會」的國家發展目標，大陸國家發改委1日表示，目前全面建成小康社會到了最後衝刺和收官階段。要在做好疫情防控工作的前提下，加快補齊弱項，確保全面建成小康社會得到人民認可、經得起歷史考驗，並要加大宏觀政策對衝力道，包含財政、貨幣和投資等政策要聚力支持穩就業。

此外，還要加快補齊公共衛生弱項，完善公共衛生服務體系，適當提高基本公共衛生服務經費財政補助標準。

據《經濟參考報》引述中國社科院農村發展研究所研究員李國祥表示，加快補齊弱項，是確保全面建成小康社會最緊迫的艱巨任務。他說貧困人口、貧困地區是全面建成小康社會最突出的弱項，需確保如期完成現行標準下貧困人口全部脫貧、貧困村退出和貧困縣摘帽，解決整體性貧困問題。

大陸官方今年設定要達成「全面建成小康社會」發展目標，但由於新冠肺炎疫情對經濟社會造成巨大衝擊。因而近期引起大陸官方的極力重視。

(旺報 )