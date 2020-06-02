大陸海南省近年積極謀求發展自貿港，而《海南自由貿易港建設總體方案》1日發佈。根據新浪財經報導，該《方案》實施範圍為海南島全島，最引人注目政策之一就是放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元人民幣，並擴大免稅商品種類。另在2025年前，實行部分進口商品零關稅政策，還將實施「極簡審批」投資制度，實施更加開放的船舶與航空運輸政策。

而在免簽入境措施方面，《方案》提出將外國人免簽入境管道，由旅行社邀請接待擴展為外國人自行申報或通過單位邀請接待免簽入境；同時放寬外國人申請免簽入境事由限制，允許以商貿、訪問、探親、就醫、會展、體育競技等事由申請免簽入境海南，也開放外國旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽政策。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明說「開放力道前所未有」，在貿易、投資、金融、交通運輸、稅收制度、產業體系，以及資金、人員到數據流動方面，都制定詳細的制度設計，並推出含金量很高的具體政策。

(旺報 )