夏季將至，各種皮膚問題隨之而來。「粉刺達人」、台灣本土知名保養品牌「ElsaGusa」創辦人之一Elsa日前在同學相聚場合中，察覺老同學的鼻翼兩側泛紅、眉心脫屑，問是否可能是「脂漏性皮膚炎」的影響，對方驚答：「對，皮膚科醫師也這樣說！只是使用了藥物一陣子，症狀仍然反覆，平時也不知該怎麼保養。」

確認症狀原因後，Elsa介紹老同學用ElsaGusa的「網友最推薦-狀況肌必用三樣好物」分別為「純胺基酸洗面乳-毛孔淨化加強款」、「燕麥草本舒膚膜」以及「健康毛孔培養液2.0版」，溫和洗淨油脂且不刺激皮膚、縮小皮膚上好菌與壞菌存在量差距，並且讓皮脂膜逐漸養好，症狀很快有了改善。

Elsa說：「頭皮與臉相連，頭皮的出油多且皮屑增加，延伸致臉部T字部位，也會出現類似症狀。」先尋求皮膚科的判斷之後，再透過正確地保養，不僅能改善症狀，更讓良好的皮膚狀態長長久久而不需長久仰賴藥物。

（ElsaGusa提供）

患脂漏性皮膚炎 如何洗臉

脂漏性皮膚炎各個年齡層都有可能發生，Elsa建議：「早晚用洗面乳洗臉是基本功，感到臉特油或口罩悶出油時要多洗一次，但要用不刺激的洗面乳洗、不能洗得過乾，最好用不含皂鹼的胺基酸洗面乳。」否則油垢停留在臉上，加上油光長時間覆蓋祝皮膚引起的悶燒的效應，臉紅、掉屑、粉刺、痘痘都會找上你。

Elsa也建議加強個人衛生習慣、適度多洗一次臉是一個很好的解法，「用過吸油面紙後仍感覺出油時，最好直接用洗面乳洗臉，以免積油太多、讓問題反覆。」品牌詳情、預約諮詢可參閱ElsaGusa官網：http://www.elsagusa.com/booking

（圖文提供：ElsaGusa）

(中時 )