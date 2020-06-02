美國總統川普近日宣布，美國將退出世界衛生組織（WHO）並宣布切斷資金。世界衛生組織秘書長譚德塞1日讚譽美國對全球健康的貢獻與慷慨，他希望美國能與WHO繼續合作的呼籲。

新冠肺炎全球大流行，其中美國是確診數、死亡數最高的國家！美國總統川普5月29日表示，WHO未能按要求進行急需的改革，美國將終止與世衛的關係，並將這些資金重新分配給全球其他組織。

事實上，美國每年捐助WHO約4億至5億美元，是WHO最大資金捐助國。WHO今天在日內瓦舉行的視訊會議，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在致詞最後時發出，WHO希望繼續與美國合作的呼籲。

譚德塞表示，長期以來WHO一直受益於與美國政府和人民的強力的合作參與，數十年以來，美國對全球健康貢獻和慷慨大方也在世界公共衛生領域都產生巨大影響。譚德塞強調，WHO盼與美國的這種合作能持續下去。

(中時電子報)