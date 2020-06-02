小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】 口罩解禁 超商量販價差10元

中央放寬販賣醫療用口罩限制，超商、量販店卻呈現兩樣情。統一超商口罩平均每片5元，不到5分鐘內即被秒殺；不過量販店平均售價較高，每片價格高達15元，上千片口罩乏人問津，連員工都不想買。

【2】 美逾40城宵禁 加女墜樓引抗議

全球新冠疫情尚未平息，美國「佛洛伊德之死」引發的反種族歧視示威在全球近百個城市遍地開花、美國逾40個城市實施宵禁。英、德、法、加拿大、丹麥、紐西蘭，甚至伊朗、巴西都傳出大批民眾走上街頭，高喊「沒有正義，就沒有和平」、「我們不能呼吸」，聲援美國示威。加拿大更因1名黑人女性蕾吉斯疑似被警方從24樓推下致死而產生大規模抗議活動。據報導，一名男子在肯塔基州路易士維爾的抗議活動中遭員警槍擊身亡。

【3】奄奄疫息 華航萬名員工無薪假

勞動部昨天公布最新一期無薪假（減班休息）統計，共有1330家、2萬6323人被放無薪假，其中實施無薪假的事業單位數創下有統計以來新高，以批發及零售業達401家最多、製造業以301家次之，其中人數增加較多，主因為一家航空公司實施無薪假人數逾2000人；另勞動部昨也公布4月大量解僱統計達56件，也創下2013年單月新高。

【4】呂秋遠酸陳時中變觀光局長

衛福部長陳時中全台走透透拚觀光，讓律師呂秋遠看不下去，忍不住發文「懷疑他是不是觀光局長了。」對此，陳時中回應說，到台灣走一走，有一些是因為當初部分措施造成商圈傷害，他去看一看予以關心，希望能讓商圈復甦得更迅速一點。

【5】五月天開唱全球4千萬人搶看

五月天在5月最後一天舉辦「突然好想見到你」線上演唱會，並邀蕭敬騰、李榮浩、毛不易雲端聚首合唱〈突然好想你〉，為了讓歌迷有親臨現場的感受，五月天斥資1500萬在台北市立體育場打造四大舞台，這場用心十足的演出，在全球各平台共吸引超過4244萬人次觀看，並於YouTube登上發燒影片第1名，15小時內點擊超過327萬次。

(中時電子報)