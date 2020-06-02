美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德5月25日在遭警員壓頸致死，從在地示威擴大成全美暴動。然從官方驗屍報告指出，佛洛伊德的官方驗屍結果，死因卻是心臟病與毒物。對此結果，家屬懷決定自聘專家另行相驗。由家屬委託獨立驗屍結果6月1日出爐，佛洛伊德的死因是「頸部及背部受壓迫而窒息」。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭市警蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死事件引發示威潮。然而明尼蘇達州官方驗屍初步結果顯示，46歲的佛洛伊德死於心臟病加上「體內可能含有毒物」，市警當街用膝蓋壓脖長達8分鐘也讓他的狀況惡化。

然對官方驗屍初步結果，佛洛伊德家屬不信，他們委託進行的獨立驗屍報告1日出爐，洛伊德的死因是「頸部及背部受壓迫而窒息」。威爾森醫師（Allecia Wilson）指出稱佛洛伊德的死是遭白人市警「謀殺」。

另一位驗屍官貝登（Michael Baden）也證實，佛洛伊德是受壓迫窒息而死。貝登表示，「從驗屍果顯示，沒有任何潛在醫學問體導致或引發佛洛伊德死亡，在案發之前，他身體是健康的。」

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(中時電子報)