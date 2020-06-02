六月運勢來了！（影/唐綺陽占星幫FB)

六月到了！人稱「國師」的星座專家唐綺陽說「要把上天的劇本攤開來給大家看，讓大家可能有心理準備」，她更是洩天機說，因為加上「火星雙魚＝業力爆發」的影響，「這是一個因不安而強硬丶陸續解封的六月！」她指出6月會有莫名的失控感，要注意6月的8個日子：「6/5、6/6、6/12、6/13、6/19、6/20、6/26、6/27」。

唐綺陽表示，時間來到六月，是「木冥二度合相」丶金火四分，巨蟹魔羯對分⋯等時刻，這些星象都讓世界更不平靜，對立的能量很強、衝突性、戰爭感十足，社會為之動盪。

六月的精彩星象還有水逆巨蟹，與海王星停滯丶逆行，唐綺陽特別點出，再搭配上自5/13開始的「火星雙魚」，「火星雙魚」到現在的這段期間簡單來說就是會發生「業力爆發」，唐綺陽說之前她就說過會發生很可憐的事情、弱勢族群要小心、水難以及酒駕...等。

果不其然，美國就因黑人之死引爆衝突，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警查用膝蓋壓制頸部，黑人呼求15次「我不能呼吸」後，最後仍不幸斷氣身亡。唐綺陽說這件事就是非常的「火星雙魚＝業力爆發」，人會做出無意識的行為，像這位警察不是因為被攻擊，警下意識覺得非裔是壞人，才會這要壓制他。

社會正在發生劇烈變化，卻也一一應證了星象帶來的影響，唐綺陽舉例說，像是中美從協商到大戰丶敦南誠品結束30年營業丶夫妻朋友該翻臉的真的翻臉⋯等，甚至短短幾個月，讓人有一切恍如隔世的感覺。

唐綺陽說接下來月亮進變動星座的日子有8天 ：「6/5、6/6、6/12、6/13、6/19、6/20、6/26、6/27」，她要屬變動星座的朋友多注意這8天，這幾天可是搭上了破壞性強的木冥合，不可逆的破壞終究會帶來挫折、容易口不擇言。

唐綺陽說不想嚇人，但要把上天的劇本攤開來給大家看，不是逃避丶假裝的時候了，在爆開前，大家要對未來有心理準備。

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(中時電子報)