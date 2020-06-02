成軍29年的「三竹資訊」（8284），可說是台股幕後英雄，數百萬股民每日的股市看盤資訊、下單交易及成交資訊回報，全靠這位「看盤一哥」。疫情亂市中，甫上櫃的「三竹資訊」算是異軍突起，但盛裝登場上櫃之際，卻狼狽地跌了一大跤，引爆「誠信」與「炒股」的質疑。

三竹在競價拍賣完成後第6天，才發布簡訊費用遭調漲的重大訊息，引起市場一片譁然，並遭櫃買中心以延遲公布重要訊息為由，處罰10萬元；不久，投資人收到三竹「保證信」，表示若掛牌賣股有虧損，通通有補貼，且每股還補償2元，此舉可說是空前絕後。

投資人看好三竹的發展性，讓三竹5月18日上櫃當天迎來57.56％漲幅的慶祝行情。（圖／翻攝自YAHOO股市）

這番一波三折，引來媒體大肆報導，本刊記者數度邀約採訪，三竹始終噤若寒蟬，唯恐說錯話表錯情；本刊記者最後索性登門堵人，幸運地巧遇三竹董事長邱宏哲。

65歲的邱宏哲，蓄著平頭、身材矮壯，宛如鄰居歐吉桑般親切，一見到本刊記者立刻交代主管們取消會議，決定針對外界疑慮，好好說清楚、講明白，更首度真情告白：「其實我根本不想上櫃！」

三竹是中華電信的簡訊發送平台，月前中華電信為了衝高獲利，與三竹協議調漲簡訊費用。

「誠信是最重要的！」邱宏哲一開口就說。三竹以競拍方式上櫃，4月27日至29日開放競拍，5月4日公告競拍結果，這段時間，三竹收到供應商中華電信漲價的訊息。

「1991年三竹成立時就與中華電信合作，簡訊發送費從未調漲過，年年都沿用舊約續約，沒想到4月底突然生變，說是要調漲網外簡訊費用。」邱宏哲接著透露，「今年（中華電信）說得衝高獲利，一定要漲，我們只好接受，5月4日晚上才談好，隔天白天簽新約。」

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(中時電子報)