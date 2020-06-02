「三竹資訊」月前在上櫃前夕，因遲發重大訊息遭罰10萬元，接著還寄給投資人「虧損全賠」的「保證信」，引爆「誠信」與「炒股」的質疑。董事長邱宏哲隱蔽多日首度出面說明，「中華電信簡訊發送費從未調漲過，年年都沿用舊約續約，沒想到4月底突然生變，說是要調漲網外簡訊費用，今年說得衝高獲利，一定要漲，我們只好接受，5月4日晚上才談好，隔天白天簽新約。」

一旁的三竹代理發言人方和慶解釋，因為五一勞動節連假，議價到5月4日才簽約，「協商涉及公司機密，不便提前公開，所以隔天完成簽約作業後，晚間才公布重大訊息。」

在台灣簡訊發送產業獨占鰲頭的三竹，每個月幫電商、銀行與政府機關發送的簡訊超過1億封。

只是邱宏哲萬萬沒想到，競拍上櫃和簡訊發送費調漲，兩碼事竟會軋在一塊，外界不明就裡地以為是「刻意操作」，櫃買中心還因此出手處置，認為合約「拍板」就應公開業務重大改變消息，不用等到「簽約」，三竹由於延遲了1天，被罰10萬元。

事後，三竹員工在網站上看到投資人議論此事，有人擔心虧損，消息傳到邱宏哲耳裡，他二話不說，在5月18日三竹上櫃前，寄給每位競拍得標人一封「保證信」，承諾「只要有參與競價拍賣的股東，在掛牌首日賣股發生虧損時，個人自掏腰包補貼所有虧損，另再加計每股2元（每張2000元）的金額予以補償。」

邱宏哲認為有能力就要幫助弱勢團體，因此2019年在旺年晚會中捐贈30萬元給南投縣仁愛鄉法治國小。

所幸，三竹不但以45元掛牌順利上櫃，當天更一路上漲，以70.9元收盤，股價漲幅達57.56％。原本灰頭土臉的邱宏哲，總算鬆了一口氣，不僅沒有接到投資人申請補償，風口浪尖上，還做足了一次「無成本」的宣傳。

談起邱宏哲「虧損算我」的氣魄，一名股票分析師大讚，「與其剛上櫃即要面臨投資人求償，不如保障投資人權益，化解可能沒完沒了的負面報導。」

沒學過電腦的邱宏哲，30多年前自學開發BB. Call報價系統，從此跨入資訊服務軟體產業。

「其實我根本不在意競價高低，價高都是承銷商賺走。」邱宏哲坦言，「我沒有很想上櫃，覺得股票像是詐賭，有人贏就有人輸，讓我壓力很大，怕股東賠錢。」「8年前，因兆豐證券董事長簡鴻文盛情邀請，我才答應興櫃。一年拖過一年，員工抱怨『為什麼不上櫃』，我禁不住員工勸說，才交給同仁去辦。」他笑說，公開發行唯一的好處，就是以後別人開口借錢，他可以勇於拒絕。

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(中時電子報)