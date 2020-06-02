「三竹資訊」可說是台股幕後英雄，數百萬股民每日的股市看盤資訊、下單交易及成交資訊回報，全靠這位「看盤一哥」。

三竹資訊董事長邱宏哲，員工不稱他為「邱董」，而是「邱老大」。一名前員工告訴本刊記者，「公司不看職稱，而是看和『邱老大』的兄弟情感，『邱老大』不會趕員工，有些主管因業務調整，沒事做而離職，『邱老大』還說：『沒事就休息，又沒叫你離開。』」

邱宏哲出身新北市三峽大家族，與「和成集團」邱家屬於統一血脈；「邱老大」的綽號源自邱宏哲在家排行老大，底下共有7個弟妹。

邱宏哲的老家位在新北市三峽區文化路上，後方大片空地也是邱家所有。（圖／王永泰攝）

早年，邱宏哲的父親與兄弟合開「瑞源竹絲」工廠，以竹製紙漿製造宣紙與金紙，在三峽一帶赫赫有名。不過，邱宏哲對傳產沒興趣，從桃園市健行工專（現為健行科技大學）畢業後，跟著從事珠寶黃金買賣的親戚，在台北市林森北路開起「三竹珠寶銀樓」。

相信善有善報的邱宏哲，2014年曾捐贈救護車給新北市淡水區馬偕紀念醫院。

「當年全台銀樓幾乎都跟我們拿貨，30年前不像現在可以上網，都是靠打電話詢價，辦公室裡都是黃金，不方便請人，只能出動家人幫忙，每天接電話接到手軟。」邱宏哲為了增加工作效率，決定自己開發BB. Call報價系統。

「小時候不愛讀書常翹課，我讀化工畢業，那年代也沒上過電腦課，買了電腦、書籍自學，就一頭栽入系統開發領域，才發現自己對電腦很有興趣，常常一坐就是16個小時。」這套付費制的BB. Call報價系統，還替銀樓省下長途電話成本，大獲好評。

三竹創立時只租了一間小套房，如今已買下多層辦公室，員工人數也多達約300人。

當時，邱宏哲發現「原來資訊業可以賺錢」，於是在台北市新生北路的一棟辦公大樓租了一間套房，成立三竹資訊。

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(中時電子報)