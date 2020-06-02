台股幕後英雄、看盤一哥「三竹資訊」董事長邱宏哲，員工稱他「邱老大」。

「邱老大很有前瞻性，個人擁有數十個專利。」一位三竹員工說，即使通訊載具從BB. Call、WAP、JAVA、PDA、3G一路演變到4G，三竹都是與時俱進，應用於證券商、銀行、電信、電視、網銀等機關的股價報價、看盤及下單軟體系統，市占率高達9成；目前三竹員工已多達300人。

邱宏哲看好智慧電視商機，開發出全台第一個應用於智慧電視的看盤軟體。

三竹不但是看盤一哥，還是簡訊大王，民眾收到的網購刷卡「驗證碼」或是「到貨通知」的簡訊，大多都出自三竹，去年發送量突破17億通，占全台50億通簡訊的34％，總營收16.7億元，每股稅後盈餘4.48元。

外傳邱宏哲因早期從事地下炒匯要看盤，作息是「晝伏夜出」，對此他笑說，十年前一次開盤系統出問題，無法順利報價，就養成早上9點看到台股順利開盤，才能安心入睡的習慣，「我每天下午5點上班，隔日早上6點下班，夜深人靜無人打擾，可以享受一個人的工作時光。」

對於三竹的門面不像一般科技公司新穎，邱宏哲坦言，曾有工程師一看到公司外觀，就直接打電話取消面試。

記者詢問邱宏哲，長期日夜顛倒的生活作息，如何保養身體？邱宏哲說他自己每4個月會定期做抽血等健康檢查，「哪一個指數有提高異常的話，就趕緊注意調整飲食等」，加上自己是念化工出身，也會鑽研維他命等保健常識，適時補充營養。

除了幫各券商設計看盤軟體，三竹自己也有「三竹股市」App，下載量突破300萬次。（圖／翻攝自三竹臉書）

跟著邱宏哲20年的方和慶表示，由於員工和「邱老大」相聚時間甚短，每日下午5點鐘，公司電梯口的櫃檯前，就成了「戰情會議室」。「就像三國時代在帳棚內討論敵情，各部門輪流報告最新戰況，同時沙盤推演各種可能。」

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(中時電子報)