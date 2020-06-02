成軍33年的「頑石劇團」，是日據時期後台中市第一個現代劇團，在藝文界頗負盛名，該劇團藝術總監郎亞玲擁有「劇場傳奇天后」美譽，身為白色恐怖第二代的她，編導過多部以白色恐怖為背景的動人故事，評價極高。然而，3名劇團演員卻出面指控，郎亞玲其實是個刻薄的黑心女皇，給演員的排練費，每小時竟只有50元，實習演員4小時更僅拿到100元，甚至拒付編舞費，頑石劇團簡直就是個血汗劇團！

「紙風車劇團」創團成員陳俊成是個編舞高手，他自稱去年間接受頑石劇團藝術總監郎亞玲的邀請，擔任兒童歌舞劇《青鳥》的舞蹈設計，一共編了七段共十五分鐘的舞蹈，雙方原本約定一分鐘收費六千元，結果卻一毛錢也沒拿到，「我還曾透過通訊軟體，再次與她（郎亞玲）確認（價碼），現在只能對簿公堂爭是非了！」

紙風車創團團員陳俊成表示，頑石劇團團長郎亞玲請他編舞，卻積欠費用遲遲不付。（圖／王永泰攝）

對此，郎亞玲在五月七日的偵查庭上，強調從未請過編舞老師，因此拒絕給付任何費用。據悉，頑石劇團在二○一八年、二○一九年，分別以五十二萬元與五十萬元，標得台中市政府文化局的兒童藝術文化節演出標案，並於二○一九年推出《青鳥》一劇。

陳俊成指控，郎亞玲每次匯款都需要三催四請，一般來說演出費用都會在一個月內收到，但郎亞玲卻常常拖欠兩三個月。（圖／讀者提供）

「她（郎亞玲）有錢花六、七萬元請律師，卻不願意付清編舞費。」談起雙方的合作過程，陳俊成無奈地說，《青鳥》有上百個角色，他一共演出四個角色，分扮三女一男；此外，他還支援許多私藏的道具和戲服，「按理說，服裝和道具應該由郎亞玲負責，但她從頭到尾都沒有過問，連一句『謝謝』都省了，令人超傻眼。」

陳俊成指控，事後他發現郎亞玲對演員相當苛刻，「她（郎亞玲）簡直把年輕演員都當成『免洗筷』，用過即丟，完全沒把演員權益當一回事」；面對指控，郎亞玲表示，「不簽合約是保障演員跟劇團之間的彈性，劇團經營不易，如果真的有團員覺得薪資不合理，可以透過管道提出訴訟。」

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(中時電子報)