頑石劇團藝術總監郎亞玲被踢爆不僅積欠薪資不給，對劇團演員也相當刻薄， 不僅沒有簽約保障雙方權益，正職演員排練費一個時段四小時竟只有二百元，實習演員更慘，四小時只有一百元，報酬遠比法定時薪來得低，根本不符合《勞動基準法》。受邀編舞卻沒有拿到指導費的舞蹈設計陳俊成說：「因為沒合約，酬勞金隨她心情，甚至不給錢，大家也沒有證據說她違法。」

另一名頑石劇團演員小夏（化名），由於在學校上過郎亞玲的課而有機會參演《青鳥》，她坦言一開始沒有很在意演出費用，只是每次針對合約詢問郎亞玲，都沒有得到答案，讓她覺得有點怪，「我的演出費一場二千元，排練費每小時五十元，演完四場，我有收到一萬四千元，但這筆錢是怎麼計算出來的，我完全不清楚。我私下偷偷問過其他劇團的價碼，發現自己的演出費與排練費，實在低得不合理。」

郎亞玲除了待在劇場導戲，也在外開設與戲劇有關的課程，並時常從課程中吸收素人演員到劇團。（圖／翻攝自臉書）

針對陳俊成指控頑石劇團違反《勞動基準法》一事，台中市政府勞工局表示，並未接獲關於頑石劇團的勞資糾紛；目前法定最低時薪為一百五十八元，若排練費每小時只給五十元，確實不符合《勞動基準法》，「口頭契約雖有效，但較難舉證，建議雙方先進行勞資爭議調解。另外，表演藝術工作者性質多元，較難界定是『承攬』或『雇傭』關係，未來勞工局將釐清其中關係，若資方確有違反最低時薪規定，可依《勞動基準法》第二十一條，開罰二萬元至一百萬元罰鍰。」

前團員指出頑石劇團酬勞低到不合理，排練費一小時只給50元，完全不符合《勞基法》。（圖／讀者提供）

面對指控，郎亞玲表示，「不簽合約是保障演員跟劇團之間的彈性，劇團經營不易，如果真的有團員覺得薪資不合理，可以透過管道提出訴訟。」

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(中時電子報)