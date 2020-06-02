頑石劇團藝術總監郎亞玲遭到指控不僅積欠薪資不給，甚至沒有任何合約保障演員權益，除了遭到積欠薪資的《青鳥》舞蹈設計陳俊成跳出來爆料，戲劇科班出身的頑石劇團前正式演員小歐（化名）也表示，由於熟知劇場生態，一開始他決定參演《青鳥》時，就詢問郎亞玲有關合約一事，卻得到「我們劇團沒有在簽合約，如果你要的話，我過兩三天擬一份給你。」的答案，「一個成立三十三年的劇團，卻沒有任何合約樣式，這樣不守法令規範，不知道已經坑了多少有熱誠的藝術工作者！」小歐質疑。

小歐接著加碼爆料，郎亞玲雖身為藝術總監，卻不教導演員任何劇場知識或表演訣竅，「既然找來沒經驗的演員，她（郎亞玲）就應該控場、掌握時間，最後卻都是我們幾個有經驗的演員看不下去，主動出來雕舞與排戲。不過還能怎麼辦，眼看《青鳥》公演時間已經快到了，難道要開天窗？」

團員小夏表示，其實並沒有很在意演出酬勞，但多次詢問團長是否該簽演出合約都被迴避，讓她覺得很不合理。（圖／黃耀徵攝）

「或許就是因為太過雞婆，她（郎亞玲）有次當場就對所有演員宣布『他（小歐）就是排演與聲音指導』，我事後想跟她談指導費，她總是顧左右而言他，我跑去問行政人員，行政人員卻什麼都不知道，這筆費用最後當然就不了了之。」小歐不好意思地自嘲。

小歐同時指出，去年四月《青鳥》首演後，郎亞玲並未告知八月會加演，因此他答應另一個劇團的邀約，「她（郎亞玲）七月臨時告訴我要加演，我只能婉拒，她卻在電話中說：『你怎麼可以這樣對我？我對你不好嗎？基於道義，你應該回來我們這兒！』」小歐認為郎亞玲的說法已是一種情緒勒索，在領到《青鳥》演出費和排練費共三萬九千元後，憤而離開頑石劇團。小歐表示，在參演《青鳥》前，曾待過別的劇團，一齣戲從排練到演出，總共可以領到六萬多元，工作量也少得多。

面對指控，郎亞玲表示，「不簽合約是保障演員跟劇團之間的彈性，劇團經營不易，如果真的有團員覺得薪資不合理，可以透過管道提出訴訟。」

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(中時電子報)