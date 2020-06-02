頑石劇團藝術總監郎亞玲被爆出積欠薪水、不給合約等多件爭議，讓許多團員都忍無可忍出面指控，舞蹈設計陳俊成透露，之前排練休息時，私下會跟其他演員聊天，很多演員都是新人，並不知道要簽約保障自己，也不知道業界的行情；郎亞玲總是和藹地呼籲「共體時艱」，大家都選擇咬牙苦撐。
除了被積欠薪資的陳俊成，前團員小夏與小歐都說，郎亞玲曾在排練的休息空檔向大家說：「錢的部分就按照行政人員與大家私訊中討論的那樣子決定，有沒有問題？」但所謂的「私訊」，只是說明車馬費與住宿費等補助，完全沒有提到演出費與排練費。
本刊調查，郎亞玲常對演員訴苦「劇場不賺錢」、「營收很少」，希望大家多多體諒。雖然郎亞玲執意加演三場《青鳥》，售票並不甚理想，不過，《青鳥》在台中市首演時，總計售出四百多張門票（票價有三百元和二百七十元兩種），進帳約十三萬元，成績不算太差；此外，頑石劇團每年都有申領五萬元至七萬元的文化部常態補助，以及數十萬元的社區藝術專案補助。
面對指控，郎亞玲表示，「不簽合約是保障演員跟劇團之間的彈性，劇團經營不易，如果真的有團員覺得薪資不合理，可以透過管道提出訴訟。」
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(中時電子報)
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