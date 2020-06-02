現職桃園市大園分局警員林則均（28歲），在蘆洲分局服務期間多次出現暴力失控行為，不但曾對遭壓制的嫌犯踹頭、用槍戳太陽穴，甚至在處理車禍時將1名當事人的左腳踢斷，當事人要求賠償，但林男拖延近2年仍未處理，分局也管不動他，當事人感嘆「難道我的腳是活該被踢斷嗎？」

本月28日，記者來到蘆洲的1間辦公大樓，1名男子走路一拐一拐的迎向前來，他就是遭警員林男踢斷左腳的當事人小克（化名、42歲），每想起1年半前的那個晚上，小克仍覺得往事歷歷在目，心有餘悸，「他不但踢斷我的左腳，也毀了我的人生。」

2018年11月20日晚間，小克與友人阿明（化名）在蘆洲1間薑母鴨店準備用餐，他請阿明先將機車停到自己家中，豈料，阿明途中在信義路124號前與另1輛機車發生車禍。當時林則均已在處理車禍現場，他先問阿明「你有沒有移動車禍現場？」阿明驚訝的說：「我還有辦法移動車禍現場嗎？」此話卻惹火林男，怒斥「我問什麼，你就回答什麼，不要耍嘴皮子！」

小克見林男言語相當跋扈，便上前與林男理論，「他（阿明）都倒在地上了，你覺得他有辦法移動現場嗎？」結果林男一聽怒火中燒，開始反嗆小克「我專治流氓」、「來打我啊」；兩人因而引發口角，林男認為小克涉犯妨礙公務罪，因而將小克壓制在地。

僅管小克沒有反抗，但林男仍對著他的左腳猛踹，「當下我意識到左腳已經斷了，不斷哀嚎拜託他別打了，我腳真的斷了，但他就像發瘋一樣。」直至救護車抵達，林男才終於罷手，事後經醫師診斷，小克的左膝全碎、左腿骨折。

林則均（右3）在桃園市大園派出所擔任員警時，成功逮獲毒犯，獲得大園分局長郭森永獎勵。（圖／翻攝大園分局臉書）

一名曾與林則均合作過的偵查隊員說，「他個性像瘋狗一樣，出事不意外。」同事私下也給他取外號叫「瘋狗」。

本刊也致電林則均，他表示此事已經進入司法程序，不便多談，「當初這件事讓我身心俱疲，我沒有要攻擊他們的意思，一切都是依法行政，現在只想安靜過生活，賠償、責任一切交由司法處理。」對遭控拿沒有訊問過的筆錄逼民眾簽名一事，他喊冤表示，「我當時也在醫院，不清楚是誰拿筆錄給他（當事人）。」

蘆洲分局針對此案表示，林則均當時到場處理車禍案件所衍生的妨礙公務案件，是因民眾與林則均發生口角衝突，導致身體有所碰撞，林則均才依《妨礙公務》將當事民眾上銬，壓制過程中，造成當事人左腳膝蓋骨折送醫，事後該民眾也被依《妨礙公務》移送。而林男《業務過失傷害罪》目前正在法院審理中。

2019年11月林則均在桃園市逮捕毒販時，因為猛踹遭壓制的嫌犯踹頭部、還用手槍狠戳嫌犯太陽穴遭質疑執法過當。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)