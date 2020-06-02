桃園市大園分局大園派出所員警林則均（28歲）任職於新北市蘆洲分局時，在處理1場交通事故因與民眾小克（化名、42歲）發生口角糾紛，一時情緒失控將小克壓制在地，豈料在過程中竟將小克左膝蓋壓碎踢斷、造成小克左腿骨折，終身不良於行，事後林則均在小克戒護就醫時，竟還在救護車上挑釁：「來打我啊！」

事情發生在2018年11月20日晚間，小克前去關心朋友車禍因而與在場員警林則均發生口角，過程中小克遭到林則均壓制，豈料這一壓，竟將小克的左膝壓碎、左腿骨折，當小克被送上救護車後，林則均仍不忘繼續對小克羞辱挑釁「來打我啊」、「不是很秋」。最後經過醫師診斷，小克的左腿膝蓋幾乎被踢碎，左腿也多處骨折，全身多處勒、挫傷。

小克遭到警員林則均壓制後，造成左腳多處骨折、全身多處擦、挫傷，治療過後仍不良於行。（圖／讀者提供）

在小克眼中的「暴力失控警」林則均是警專33期畢業，現年28歲，至今未婚，在蘆洲派出所實習畢業後就留在蘆洲所擔任員警，但一直是分局的頭痛人物。1名曾與他合作的偵查隊員說，「他個性像瘋狗一樣，出事不意外。」

根據醫院的診斷證明書，小克的左側脛骨粉碎性骨折、左側腓骨閉鎖性骨折，身上更有多處擦、挫、勒傷。（圖／讀者提供）

2017年2月，他因處理違停事件，與民眾爆發口角遭投訴，同年7月受理民眾案件時，又因沒有處理遭到檢舉；2018年4月，遭民眾投訴態度跋扈共2件；11月，他又2度拒絕受理民眾報案，11月底，處理車禍案件時，又被投訴態度不佳。僅在蘆洲分局服務2年間他就遭民眾投訴8次，不久就被調至警備隊，然後又調至桃園大園派出所。

本刊致電林則均，他表示此事已經進入司法程序，不便多談，「當初這件事讓我身心俱疲，我沒有要攻擊他們的意思，一切都是依法行政，現在只想安靜過生活，賠償、責任一切交由司法處理。」對遭控拿沒有訊問過的筆錄逼民眾簽名一事，他喊冤表示，「我當時也在醫院，不清楚是誰拿筆錄給他（當事人）。」

蘆洲分局針對此案表示，林則均當時到場處理車禍案件所衍生的妨礙公務案件，是因民眾與林則均發生口角衝突，導致身體有所碰撞，林則均才依《妨礙公務》將當事民眾上銬，壓制過程中，造成當事人左腳膝蓋骨折送醫治療，事後該民眾也被依《妨礙公務》移送。而林男《業務過失傷害罪》目前正在法院審理中。

蘆洲分局強調，此案已盡力疏導處理，但該民眾仍認為警員事後對他不聞不問，因而心生不滿，將會持續盡力協調，盼能早日平息兩人心中的仇恨。

警員林則均對小克的施暴方式，讓人不禁聯想到目前引發美國多地抗爭活動的佛洛伊德（George Floyd）之死。（圖／翻攝 Darnella Frazier 臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)