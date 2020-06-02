桃園市大園分局大園派出所員警林則均（28歲）遭民眾控訴，2年前在新北市蘆洲區處理車禍案件時，因壓制一名男子小克（化名、42歲），不慎將他的左膝蓋壓碎，甚至在小克送醫急救時，前來處理的員警還拿出「憑空冒出」的筆錄要他與女友美美（化名、40歲）簽名，若不從就要將他們帶回警局，讓當時醫師都看不下去，出面制止。

本刊調查，小克遭林則均壓制在地後，造成他左膝近乎粉碎、左腳骨折，從此不良於行，無法從事粗重工作，更無法久站。但更誇張的是，小克控訴，女友陪他到醫院急救，2人都還沒踏進警局，卻有員警憑空生出筆錄，到醫院要脅美美簽名，否則就要將2人帶回警局，直到醫師出面制止，他們才就此作罷，「那個筆錄根本與事實相反。」美美氣憤的說。

本刊致電林則均，他表示此事已經進入司法程序，不便多談，「當初這件事讓我身心俱疲，我沒有要攻擊他們的意思，一切都是依法行政，現在只想安靜過生活，賠償、責任一切交由司法處理。」對遭控拿沒有訊問過的筆錄逼民眾簽名一事，他喊冤表示，「我當時也在醫院，不清楚是誰拿筆錄給他（當事人）。」

蘆洲分局針對此案表示，林則均當時到場處理車禍案件所衍生的妨礙公務案件，是因民眾與林則均發生口角衝突，導致身體有所碰撞，林則均才依《妨礙公務》將當事民眾上銬，壓制過程中，造成當事人左腳膝蓋骨折送醫治療，事後該民眾也被依《妨礙公務》移送。

小克指控，當時他人還躺在急診室，林則均竟然就拿著已經完成的筆錄要求他簽名。（圖／讀者提供）

而林男《業務過失傷害罪》目前正在法院審理中。當事人另外指控當初處理案件的員警拿沒有訊問過的筆錄要他簽名，分局表示，正在清查有無此事，「但應該不可能。」

蘆洲分局強調，此案已盡力疏導處理，但該民眾仍認為警員事後對他不聞不問，因而心生不滿，將會持續盡力協調，盼能早日平息兩人心中的仇恨。

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(中時電子報)