台北市長柯文哲夫人陳佩琪近日在臉書PO文「逆時中」，台北市議員簡舒培昨（1日）在市政會議上質疑陳佩琪的發言拉低市政團隊表現；陳佩琪火力全開，深夜連續PO文兩次狂嗆簡舒培，又在回文留言繼續發飆，狂酸「又扯賣台舔中，不能有一點新意嗎？」

簡舒培質疑陳佩琪的發言拉低市政團隊表現，陳佩琪PO文回應，若自己的研論有錯，「請總院FIRE掉我」。晚間陳佩琪又再度發文，指名道姓對簡舒培提問：「我做什麼事拉低北市府團隊的表現了？」

相隔1小時，陳佩琪再度PO文，「對不起，我搞錯了， 簡議員說不是針對我昨天以醫生身分在臉書的發文，而是說我不適格當市長夫人， 所以您這次要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？」陳佩琪表示，簡舒培幾年前就曾發文到聯醫公關室，質疑公益活動「都請陳佩琪而沒請郝市長夫人」，現在竟然還要柯文哲和自己離婚。

陳佩琪連續PO文似乎無法消減心中怒火，繼續在自己的PO文下留言「我當醫生這麼久， 幾個晚上不睡覺都活得好好的， 第二天照常工作， 等簡議員說明我不適格的原因，我紅杏出牆？」、「又開始扯賣台舔中，所以不適格？」、「又扯賣台舔中 不能有一點新意嗎？」

（圖／陳佩琪Peggy臉書）

陳佩琪PO文8小時就破萬人點讚，許多網友留言珍對簡舒培，「太離譜了，民意代表可以這樣子嗎？」、「這貨色，真不知怎選上的」、「小時候不讀書長大當簡一元」、「簡XX本來就只是為黑而黑，真希望他早點得到報應」、「有些人邏輯不好，看不懂也是沒辦法的事」；也有許多網友為陳佩琪打氣「市長夫人如此努力地讓自己先生回到家庭真的令人感動」、「欣賞陳醫師這樣的直言」、「支持陳醫師！」

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(中時電子報)