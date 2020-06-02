非裔佛洛伊德遭美警不當執法致死引起全美示威，至今全國群眾憤怒仍未消退，白宮附近仍遭大批抗議民眾包圍，迫使華府特區增加國民兵。總統川普正要對此在白宮發表全國演說之際，白宮外驚傳爆炸聲，而警方開始對白宮附近的和平示威者發射催淚彈，川普也表示，他無法忍受暴力行為，將部屬「成千上萬」重裝部隊。

川普在白宮演說中強調，他會動用總統權力終結暴力示威，聲稱將部屬「『成千上萬』重裝士兵與執法人員」維護秩序。

美國有線電視新聞網報導指出，正當白宮被大批和平示威群眾團團包圍，川普在白宮玫瑰花園發表演說，強調他是「你們的法治與秩序總統」，表示身為總統，當前他的首要任務是保衛偉大的美國家園與其人民，「我曾發誓堅守國家法律，我也將如此」。

對於非裔佛洛伊德之死，川普也表示司法必定會還他正義，不過但他話鋒一轉，川普強調他會動用總統權力終結暴力示威，聲稱將部屬「『成千上萬』重裝士兵與執法人員」維護秩序。先前川普也強調，他支持和平示威的權力，也聽到了他們的訴求，「但是我們現在所見到在許多城市街道上發生的事情，根本與追思佛洛伊德無關」。

路透報導也指出，一名要求匿名的官員表示，目前美軍已增加華府特區的國民軍兵力，若局面進一步惡化，也準備出動現役部隊防止群眾動亂，此一決定將會由總統作出，「但我希望局面不要走到這一步」。

(中時電子報)