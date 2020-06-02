華盛頓國民球團昨（1日）做出決定，將減少對農場體系球員的津貼，此舉引發陣中大聯盟球員不捨，決定自掏腰包幫小老弟紓困，不過這樣做也讓球團老闆勒納（Mark Lerner）很尷尬，事隔一天後宣布暫時維持補貼金額。

大聯盟對小聯盟球員進行補助的政策到5月底，但明尼蘇達雙城、堪薩斯皇家等多數球隊也宣布將提供津貼直到8月底，屆時剛好是小聯盟球季結束，而國民球團也跟進支付津貼，但卻從400美元減少至300美元，對於這些小聯盟球員來說，可以說是一大打擊。

國民後援投手杜利托（Sean Doolittle）見狀決定號召薪水較為優渥的隊友們幫忙紓困，他在推特發文說：「在聽到國民小聯盟球員將面臨額外的減薪後，球隊的大聯盟成員決定齊聚一堂，承諾撥款彌補他們所損失的工資。」這樣的想法引發迴響，球隊的大聯盟球員更一致通過這樣提議。

這樣的作法雖然獲得外界一致好評，但也讓老闆勒納十分尷尬，於是他在稍早向旗下小聯盟成員發送一份備忘錄，通知他們將繼續獲得400美元的津貼，不過值得注意的是，國民球團目前只決定讓球員領津貼直到6月底。

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(中時電子報)